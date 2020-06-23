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В Беларуси теперь могут открывать депозиты со смартфонов

23.06.2020 18:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предоставил абонентам возможность открывать депозиты онлайн. Оформить и пополнить вклад можно дистанционно в сервисе МТС Деньги, на сайте dengi.mts.by или в приложении «Up» Банка БелВЭБ.

Депозит можно открыть онлайн — посещать банковское отделение или салон связи не нужно. Для оформления необходима платежная карточка любого белорусского банка.

В сервисе МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by нужно выбрать раздел «Онлайн-депозит» и пройти идентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ). Система предложит ознакомиться с условиями договора. В случае согласия останется ввести реквизиты платежной карточки для перевода средств. О том, что операция прошла успешно, оповестит SMS-уведомление с номером счета.

«МТС открывает абонентам новые возможности в сфере финтеха. Онлайн-депозиты позволяют сэкономить время и отказаться от посещения банковского офиса, так как можно пополнять, переводить и контролировать свои сбережения прямо со смартфона», — отметил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Проект по дистанционному открытию депозитов МТС реализовал совместно с Банком БелВЭБ. Подробнее о сервисе МТС Деньги смотрите здесь.

 
 
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МТС предоставил абонентам возможность открывать депозиты онлайн. Оформить и пополнить вклад можно дистанционно в сервисе МТС Деньги, на сайте dengi.mts.by или в...
 
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