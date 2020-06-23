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Стало известно, когда пустят пробный поезд на третьей линии минского метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пробный поезд на третьей ветке метро пустят через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас работы на четырех новых станциях «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» близятся к завершению.
Среди основных нововведений – защитные экраны, которые будут синхронизированы с дверями подвижного состава. Также будет запущена специальная система управления. Инженерный корпус для обслуживания подземки появится на Ленинградской.
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Новости Беларуси. Пробный поезд на третьей ветке метро пустят через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется, что это...
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