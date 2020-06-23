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Два современных реанимобиля получили сотрудники скорой помощи в Лиде

23.06.2020 18:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два современных реанимобиля получили сотрудники скорой помощи в Лиде

В Лиде сотрудники скорой помощи получили сразу два современных реанимобиля. Теперь врачи одного из крупнейших райцентров смогут оказывать помощь на новом уровне. 

Автомобили оборудованы по последнему слову техники. Таких в стране единицы. Здесь есть всё необходимое для спасения жизни в любых ситуациях: от аппарата искусственной вентиляции легких до автоматической сердечно-легочной реанимации и изолирующего бокса для инфекционных больных. Машины приобрели на спонсорские средства. Каждый – стоимостью более 200 тысяч рублей. В графике дежурств – уже с этой недели.    

До конца года в Лидский район поступит новый аппарат компьютерной томографии и еще 2 машины скорой помощи.

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В Лиде сотрудники скорой помощи получили сразу два современных реанимобиля. Теперь врачи одного из крупнейших райцентров смогут оказывать помощь на новом...
 
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