Встреча с населением района. Диалог на важные темы

Источник материала: Ивьевский край

Пристальное внимание сегодня в нашей стране уделяется вопросу, касающемуся работы местной власти с обращениями граждан. Регулярно организовываются встречи руководителей и должностных лиц с трудовыми коллективами, прямые линии, пресс-конференции, личные приемы.

Встречу с населением аг. Жемыславль провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько.

После мероприятия, посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и открытию информационной доски «Мы помним! Мы гордимся!» Александр Александрович встретился с присутствующем на мерояприятии местными жителями. Разговор касался насущных вопросов из жизни агрогородка, работы местных органов самоуправления, социально-экономической ситуации в районе и важных тем общественно-политической жизни страны.



