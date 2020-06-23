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Встреча с населением района. Диалог на важные темы

23.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Пристальное внимание сегодня в нашей стране уделяется вопросу, касающемуся работы местной власти с обращениями граждан. Регулярно организовываются встречи руководителей и должностных лиц с трудовыми коллективами, прямые линии, пресс-конференции, личные приемы. 

Встречу с населением аг. Жемыславль провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько.

После мероприятия, посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и открытию информационной доски «Мы помним! Мы гордимся!» Александр Александрович встретился с присутствующем на мерояприятии местными жителями. Разговор касался насущных вопросов из жизни агрогородка, работы местных органов самоуправления, социально-экономической ситуации в районе и важных тем общественно-политической жизни страны. 

Встреча с населением района. Диалог на важные темы

 
 
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Пристальное внимание сегодня в нашей стране уделяется вопросу, касающемуся работы местной власти с обращениями граждан. Регулярно...
 
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