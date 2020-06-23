В сеть попало видео, где чиновники придумали, как не пускать беларусов к подсчёту голосов на выборах

Источник материала: KYKY

Сегодня проходил отбор в избирательные комиссии людей, которые хотят считать голоса на выборах. Многие беларусы пожаловались , что независимые кандидаты столкнулись с массовыми отказами. Причем за невключение в состав комиссии синхронно голосовало большинство ее членов.

Все это транслировалось онлайн. И вот соцсети заметили, что во время перерыва администрация Фрунзенского района забыла отключить звук на стриме. На коротком видео, которое стремительно разлетелось по телеграм-каналам, слышно, как служащие весело обсудили, кого и как допускать в избирательные комиссии. Но так, чтобы все выглядело правдиво.

– А если восемь будет «за», а один «против» – это не страшно?

– Нормально. Главное, чтобы не за того. (Все смеются).

В какой-то момент один из чиновников встревоженно говорит, что ему позвонили и сказали: «Идет прямой эфир». После этого задорная беседа всех собравшихся резко обрывается.