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В сеть попало видео, где чиновники придумали, как не пускать беларусов к подсчёту голосов на выборах
Источник материала: KYKY>
Сегодня проходил отбор в избирательные комиссии людей, которые хотят считать голоса на выборах. Многие беларусы
Все это транслировалось онлайн. И вот соцсети заметили, что во время перерыва
– А если восемь будет «за», а один «против» – это не страшно?
В какой-то момент один из чиновников встревоженно говорит, что ему позвонили и сказали: «Идет прямой эфир». После этого задорная беседа всех собравшихся резко обрывается.
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В сеть попало видео, где чиновники придумали, как не пускать беларусов к подсчёту голосов на выборах
Сегодня проходил отбор в избирательные комиссии людей, которые хотят считать голоса на выборах. Многие беларусы пожаловались, что независимые кандидаты...
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