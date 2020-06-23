ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В сеть попало видео, где чиновники придумали, как не пускать беларусов к подсчёту голосов на выборах

23.06.2020 19:26 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня проходил отбор в избирательные комиссии людей, которые хотят считать голоса на выборах. Многие беларусы пожаловались, что независимые кандидаты столкнулись с массовыми отказами. Причем за невключение в состав комиссии синхронно голосовало большинство ее членов.

Все это транслировалось онлайн. И вот соцсети заметили, что во время перерыва администрация Фрунзенского района забыла отключить звук на стриме. На коротком видео, которое стремительно разлетелось по телеграм-каналам, слышно, как служащие весело обсудили, кого и как допускать в избирательные комиссии. Но так, чтобы все выглядело правдиво.

– А если восемь будет «за», а один «против» – это не страшно?
– Нормально. Главное, чтобы не за того. (Все смеются).

В какой-то момент один из чиновников встревоженно говорит, что ему позвонили и сказали: «Идет прямой эфир». После этого задорная беседа всех собравшихся резко обрывается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проходил отбор в избирательные комиссии людей, которые хотят считать голоса на выборах. Многие беларусы пожаловались, что независимые кандидаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарим скидку 50% в водный комплекс на солнечные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика