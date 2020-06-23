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Около 300 особей рыбы и ущерб в районе 11 000 рублей: троих мужчин застали за браконьерством
Источник материала: ОНТ
В СВОИ ПОПАЛИСЬ СЕТИ. Рогачёвский район. На озере Большое Комарино инспекторы природоохраны застали троих мужчин за противозаконным занятием.
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44-, 46- и 54-летний жители Рогачёва, рассказывая инспекторам историю о краже сетей, кое-что не учли. Ещё до встречи на озере, неравнодушные граждане сообщили об их деятельности.
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В СВОИ ПОПАЛИСЬ СЕТИ. Рогачёвский район. На озере Большое Комарино инспекторы природоохраны застали троих мужчин за противозаконным занятием. Подробнее смотрите...
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