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Около 300 особей рыбы и ущерб в районе 11 000 рублей: троих мужчин застали за браконьерством

23.06.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Около 300 особей рыбы и ущерб в районе 11 000 рублей: троих мужчин застали за браконьерством

В СВОИ ПОПАЛИСЬ СЕТИ. Рогачёвский район. На озере Большое Комарино инспекторы природоохраны застали троих мужчин за противозаконным занятием.

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44-, 46- и 54-летний жители Рогачёва, рассказывая инспекторам историю о краже сетей, кое-что не учли. Ещё до встречи на озере, неравнодушные граждане сообщили об их деятельности.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: «Сообщили о двоих жителях Рогачёва, которые едва освободившись несколько месяцев назад из мест лишения свободы, где они отбывали срок за браконьерство, снова начали торговать рыбой. Им также помогал ещё их третий товарищ, который ранее привлекался к административной ответственности за браконьерство. Выловили около 300 особей рыбы. Ущерб в районе 11 тысяч рублей причинили природе, по предварительным оценкам».

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Теги: Новости
 
 
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В СВОИ ПОПАЛИСЬ СЕТИ. Рогачёвский район. На озере Большое Комарино инспекторы природоохраны застали троих мужчин за противозаконным занятием. Подробнее смотрите...
 
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