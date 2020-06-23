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Мужчина у соседа одолжил лодку попользоваться, а потом продал её другому человеку

23.06.2020 20:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина у соседа одолжил лодку попользоваться, а потом продал её другому человеку

ВОТ ЭТО НОМЕР. Городокский район. Озеро Езерище. Дачник из Витебска больше полугода не пользовался своей лодкой, а когда всё-таки пришёл на берег – сильно удивился. На борту был совсем другой регистрационный номер. А потом выяснилось, что появился и новый владелец. Мужчина рассказал, что купил плавсредство два месяца назад за 150 рублей. Хозяин лодки был обескуражен. Он ничего не продавал. Пенсионер обратился в милицию.

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Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: «Вскоре нашли и продавца чужого имущества. Им оказался безработный местный житель, хорошо известный потерпевшему. Оказалось, что подозреваемый ещё осенью обращался с просьбой пользоваться лодкой в отсутствие хозяина. Добрый пенсионер не отказал, но и подумать не мог, что сосед продаст её. Лодка возвращена законному владельцу, в отношении похитителя следователями возбуждено уголовное дело.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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ВОТ ЭТО НОМЕР. Городокский район. Озеро Езерище. Дачник из Витебска больше полугода не пользовался своей лодкой, а когда всё-таки пришёл на берег – сильно удивился....
 
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