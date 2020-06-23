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У закрывающегося магазина Symbal.by очередь покупателей: приехал автозак, начались аресты

23.06.2020 20:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня выяснилось, что из-за обрушившихся проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали здесь) оффлайн-магазин национальной одежды, подарков и сувениров Symbal.by закрывается. К нему на проспекте Машерова, 18 выстроилась очередь покупателей, которая хотела поддержать магазин в сложившейся ситуации покупками. Внезапно приехал автозак. Соцсети публикуют видео и сообщают, что начались задержания, это подтверждает и директор Symbal.by Павел Белоус. Телеграм-каналы пишут о как минимум 12 арестованных.

 

 
 
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Сегодня выяснилось, что из-за обрушившихся проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали здесь) оффлайн-магазин национальной...
 
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