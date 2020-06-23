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У закрывающегося магазина Symbal.by очередь покупателей: приехал автозак, начались аресты
Источник материала: KYKY>
Сегодня выяснилось, что из-за обрушившихся проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали
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Сегодня выяснилось, что из-за обрушившихся проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали здесь) оффлайн-магазин национальной...
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