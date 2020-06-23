У закрывающегося магазина Symbal.by очередь покупателей: приехал автозак, начались аресты

Источник материала: KYKY

Сегодня выяснилось, что из-за обрушившихся проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали здесь ) оффлайн-магазин национальной одежды, подарков и сувениров Symbal.by закрывается. К нему на проспекте Машерова, 18 выстроилась очередь покупателей, которая хотела поддержать магазин в сложившейся ситуации покупками. Внезапно приехал автозак. Соцсети публикуют видео и сообщают, что начались задержания, это подтверждает и директор Symbal.by Павел Белоус. Телеграм-каналы пишут о как минимум 12 арестованных.