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Судьбу аккумуляторного завода в Бресте решит референдум
23.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Судьбу аккумуляторного завода в Бресте определят жители областного центра. Такое
Напомним, что строительство аккумуляторного завода два года назад вызвало волну недовольства в городе. Противники считают, что новое предприятие будет загрязнять экологию и пагубно влиять на здоровье горожан. Решить вопрос попросили президента. Его ответ некоторые участники встречи напрямую транслировали в интернет.
«Как решите, так и будет. Я нейтральную буду занимать позицию. Я организую референдум. А вы без гвалта и шума определите место, куда будете звать людей, дебатировать. Деньги соберем все на референдум – это копейки», – сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко объяснил собравшимся, что новый завод – это 300 рабочих мест. Его важная функция – импортозамещение. Но если жители захотят, то предприятие вынесут за пределы города, и до референдума производство работать не будет.
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Так заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с горожанами.
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