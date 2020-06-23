Судьбу аккумуляторного завода в Бресте решит референдум

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Судьбу аккумуляторного завода в Бресте определят жители областного центра. Такое решение принял Александр Лукашенко , общаясь с горожанами. На встречу с президентом пришло около пятидесяти человек, сообщает «МИР 24».

Напомним, что строительство аккумуляторного завода два года назад вызвало волну недовольства в городе. Противники считают, что новое предприятие будет загрязнять экологию и пагубно влиять на здоровье горожан. Решить вопрос попросили президента. Его ответ некоторые участники встречи напрямую транслировали в интернет.

«Как решите, так и будет. Я нейтральную буду занимать позицию. Я организую референдум. А вы без гвалта и шума определите место, куда будете звать людей, дебатировать. Деньги соберем все на референдум – это копейки», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко объяснил собравшимся, что новый завод – это 300 рабочих мест. Его важная функция – импортозамещение. Но если жители захотят, то предприятие вынесут за пределы города, и до референдума производство работать не будет.