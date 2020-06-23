ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

23.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отсутствие родительского контроля, детский травматизм и роль школы в воспитании подрастающего поколения. Об этом говорили 23 июня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение прошло в формате видеоконференции.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Вице-премьер Игорь Петришенко, который возглавил разговор, обратил внимание на то, что в последнее время, процесс воспитания сместился из семьи в школу, а этого быть не должно. Порой, многие родители не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Отсутствие такого контроля приводит к трагическим случаям. Так, за время летних каникул утонули пять детей, с начала 2020 года 9 подростков погибли на дорогах. Одной из причин, почему так происходит, в Национальной комиссии называют безразличие родителей.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прошу Министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по выправлению данной ситуации. Тема семейного воспитания и сегодняшние вопросы повестки дня также тесно взаимосвязаны.

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Еще одна тема, которую подняли участники разговора, – защита детей от насилия. Причем сегодня проблема перешла в очень специфическую плоскость: акценты смещаются в сторону интернет-пространства. На детей негативно влияют с помощью социальных сетей и мессенджеров. На это также следует обратить внимание родителям.

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отсутствие родительского контроля, детский травматизм и роль школы в воспитании подрастающего поколения. Об этом говорили 23 июня на заседании...
 
Новости дня
Новости разные
 
У закрывающегося магазина Symbal.by очередь покупателей: приехал автозак, начались аресты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика