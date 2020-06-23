Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Внуково, передает корреспондент БЕЛТА.

24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве. Мероприятие состоится на Красной площади, помимо российских военнослужащих, в нем примут участие представители 13 государств, в том числе и Беларуси.

Несколько дней назад состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России . Как рассказала журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, одной из тем беседы стало проведение военного парада в Москве. «Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил Президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», — рассказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. «Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима», — подчеркнул на военном параде Президент.

Накануне визита в Москву глава государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района . На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Ола» на месте сожженной в годы войны нацистами деревни.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.

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