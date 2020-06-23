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Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

23.06.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

Сообщается, что погибших под обломками здания больше нет. Теперь поврежденным жилым строением займутся городские власти. Разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут.

Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушено несколько этажей, повреждено 40 квартир.

Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

Жертвами ЧП стали пять человек. Тело последнего из них достали из-под завалов утром 23 июня. Еще пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь. Основная версия произошедшего – взрыв газа.

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Новости Украины. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что...
 
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