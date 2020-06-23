ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»

23.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Критиковать, ничего не сделав самому, и кричать в спину – всегда легче. Александр Лукашенко – открыто о себе даже в тесном кругу оппонентов власти.

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет, не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что подавляющее большинство (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы)... Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании – и то я больше трех наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют, знают, за что проголосуют.

Поэтому не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то вы защищайте – только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего.

Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»

Читайте также:

Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Критиковать, ничего не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представительный турнир по легкой атлетике пройдет в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика