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Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Критиковать, ничего не сделав самому, и кричать в спину – всегда легче. Александр Лукашенко – открыто о себе даже в тесном кругу оппонентов власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то вы защищайте – только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего.
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Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»
Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Критиковать, ничего не...
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