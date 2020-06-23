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Представительный турнир по легкой атлетике пройдет в Минске
Источник материала: ОНТ
В Беларуси пройдет представительный легкоатлетический турнир. В нем планируют участвовать лидеры сборной.
В программе – беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжки в длину и высоту, с шестом, и тройной прыжок. Соревнования пройдут в четверг и пятницу на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки. Ранее Белорусская федерация лёгкой атлетики провела турниры в толкании ядра, тройном прыжке и метании копья.
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В Беларуси пройдет представительный легкоатлетический турнир. В нем планируют участвовать лидеры сборной. В программе – беговые дисциплины, метание молота,...
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