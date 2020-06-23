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Кодекс об административных правонарушениях обновится примерно наполовину: за что теперь не будут штрафовать, а только предупреждать?
Источник материала: ОНТ
Либерализация с уклоном в профилактику – так о новом административном законодательстве говорят уже сейчас. Белорусы могут получить его в обновленной редакции уже в начале следующего года. Сейчас работа над документом продолжается в Палате представителей. Многие нормы уже прошли через широкое общественное обсуждение. Как именно это будет работать?
Говорят, необходимость назрела давно, но к активной фазе работы над новым Кодексом об административных правонарушениях приступили только этой весной. С широким общественным обсуждением. Только предложений от госорганов поступило около 2000. Примерно столько же реакций – от обычных граждан. В итоговый вариант, с которым сейчас работают в Палате представителей, вошло не всё. Вот кое-что из наболевшего, но не вошедшего.
Одна из основных новаций – правонарушения разделят на три категории: первая – проступки, второе – значительные административные правонарушения, третья – грубые. Главный критерий – тяжесть последствий. Понятно, что пьяный за рулем, домашнее насилие, хищения – всё это может и не попадать под «уголовку», но доставит немало проблем окружающим. Вот здесь без карательных мер уж точно не обойтись, как и раньше. Но таких среди 450 составов «административных» проступков всего 10%. В большинстве остальных случаев – а их 90% – стоит ограничиться профилактическими мерами, считают законодатели. А по ныне действующему кодексу под «профилактику» подпадают лишь четверть оговорённых случаев. Остальное – по всей строгости.
Если человек совершил значительное правонарушение – тогда он считается подвергнутым административному взысканию в течение полугода после исполнения наказания (к примеру, той же уплаты штрафа). И только для грубых правонарушений – сохраняется годичный срок. И это далеко не всё. Изменения коснутся даже самой практики судебных заседаний.
В целом, Кодекс об административных правонарушениях обновится примерно наполовину. По крайней мере, пока о нём говорят именно в таком ключе. Окончательный вариант документа депутаты собираются рассмотреть и оперативно принять уже на предстоящей осенней сессии Палаты представителей.
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Кодекс об административных правонарушениях обновится примерно наполовину: за что теперь не будут штрафовать, а только предупреждать?
Либерализация с уклоном в профилактику – так о новом административном законодательстве говорят уже сейчас. Белорусы могут получить его в обновленной редакции...
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