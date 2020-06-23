Египет временно отменит плату за получение визы

Источник материала: ОНТ

Египет планирует временно отменить плату за получение визы на въезд в страну. Об этом со ссылкой на издание The Sun сообщает РИА Новости.

Отмена платы продлится до октября 2020 года. Таким образом, туристам вплоть до октября не придется платить $25 визового сбора при въезде в страну. При этом возобновить прием иностранных туристов правительство Египта намерено уже 1 июня.

В данный момент гостиницы страны активно готовятся к принятию первых иностранных туристов. Так, необходимые сертификаты гигиенической безопасности, подтверждающие соблюдение противовирусных мер, уже получили более 260 отелей.

При этом гостиницы смогут работать с загрузкой только в 50% от максимальной, в каждой из них должен присутствовать собственный штатный врач. Кроме того, на курортах будет запрещено проведение свадеб и вечеринок, прочих развлекательных мероприятий и выставление еды в открытых буфетах. Также в силе останется и требование о соблюдении социальной дистанции.

Фото: pixabay

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