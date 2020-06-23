ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Египет временно отменит плату за получение визы

23.06.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Египет временно отменит плату за получение визы

Египет планирует временно отменить плату за получение визы на въезд в страну. Об этом со ссылкой на издание The Sun сообщает РИА Новости. 

Отмена платы продлится до октября 2020 года. Таким образом, туристам вплоть до октября не придется платить $25 визового сбора при въезде в страну. При этом возобновить прием иностранных туристов правительство Египта намерено уже 1 июня. 

В данный момент гостиницы страны активно готовятся к принятию первых иностранных туристов. Так, необходимые сертификаты гигиенической безопасности, подтверждающие соблюдение противовирусных мер, уже получили более 260 отелей. 

При этом гостиницы смогут работать с загрузкой только в 50% от максимальной, в каждой из них должен присутствовать собственный штатный врач. Кроме того, на курортах будет запрещено проведение свадеб и вечеринок, прочих развлекательных мероприятий и выставление еды в открытых буфетах. Также в силе останется и требование о соблюдении социальной дистанции.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Египет планирует временно отменить плату за получение визы на въезд в страну. Об этом со ссылкой на издание The Sun сообщает РИА Новости.  Отмена платы продлится до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кодекс об административных правонарушениях обновится примерно наполовину: за что теперь не будут штрафовать, а только предупреждать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика