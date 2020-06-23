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Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

23.06.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

Правда, социальную дистанцию в полтора метра соблюли.

Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Хватит уже на нас ездить, в лаптях и под плеткой все, под плеткой... Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии. Они нас возьмут ночью, тихо, и никто не заметит.

Вы же посмотрите что это за пандемия сегодня: да, болеют люди, но никакая не катастрофа. В Бресте (я вас могу поздравить) четвертый день вы уже ушли, как Витебск и Минск от этого ушли и слава богу. И я за это переживаю ну до бешенства каждое утро и вечер. Дрожащими руками получаю эту информацию.

Весь мир обрушился против Лукашенко – не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете? И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите.

Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Президент...
 
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