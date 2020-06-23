Международный олимпийский день: спортсмены отмечают профессиональный праздник

Источник материала: ОНТ

Международный олимпийский день отмечают во всём мире. Присоединяется и Беларусь. К примеру, Национальный олимпийский комитет в честь праздника запустил акцию, которая может заинтересовать многих. Достаточно проявить свой спортивный талант – и приз ваш. И цель её, как и этого дня, – пробудить интерес к спорту.

Беларусь – она олимпийская! И даже больше. Мы не только участвуем в мировых спортивных форумах, но и проводим их! Ровно год назад мы сделали свою Олимпиаду – II Европейские игры. В этом году белорусские спортсмены могли бы заканчивать подготовку к главному старту четырёхлетия в Токио, но, увы, игры перенесли на год. Кто выступал на Олимпиаде, подтвердит, что это вершина спортивной карьеры.

Максим Мирный, олимпийский чемпион в теннисе: «Для меня лично это были самые яркие странички моей профессиональной карьеры, когда я в ряд с нашими белорусами шёл по олимпийскому стадиону, имел честь играть и побеждать за Беларусь».

Во всём мире сложная ситуация. Спорт не исключение: приходится заниматься в непривычной, сложной обстановке. Но тут, как говорится, всё решает подход. И в тренировках, и на самих соревнованиях. Подход белорусский – это когда есть не только условия, но и возможность.

Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр в дзюдо: «Это, конечно, огромный плюс перед другими командами. Во всём мире все тренировались дома, и они не могли выйти на улицу. У нас была возможность тренироваться на «Чижовка-арене». Спасибо нашему тренерскому составу, что они организовали такую работу. На один шаг мы опережаем весь мир».

Международный олимпийский день. Дата события – 23 июня – выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1894 году был создан Международный олимпийский комитет – структура, объединяющая весь мировой спорт.

В этом году, к сожалению, Международный олимпийский день отмечают без широкого размаха. Однако НОК Беларуси нашёл интересный выход из ситуации. Известные белорусские спортсмены предложат всем желающим повторить определённые упражнения. Тех, у кого получится лучше, ждут ценные призы. Кстати, акция продлится до 20 июля. То есть в Беларуси отмечается даже не Международный олимпийский день, а целый олимпийский месяц!

И каждую неделю – новые победители! А для тех, кто предпочитает онлайн-формат, подготовили задания. Первой испытание для болельщиков представила четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

В суверенной истории белорусские спортсмены завоевали 96 олимпийских медалей, 20 из них – с золотым отливом. Результат, которым можно гордиться.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион в биатлоне: «Хочу от души поздравить Президента олимпийского комитета Александра Григорьевича Лукашенко, который очень много уделяет внимания спорту высших достижений, начинающим спортсменам».

На следующей Олимпиаде в Токио (напомним, это в следующем году) право показать себя и выступить получили 69 белорусских атлетов. 15 видов спорта, но квалификационные отборы ещё не завершены, так что верим, что наших будет больше. И спортсменов. И медалей.

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