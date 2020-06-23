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Фотофакт: в Мозыре трое подростков залезли на крышу девятиэтажки и начали бросаться камнями.

23.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

 По словам очевидцев, их было трое, и они бросали камни на дорогу. 

Фото инцидента появилось в паблике «Мозырь». По словам свидетелей, в момент, когда парни бросали с крыши камни в фонтан, мимо проходили две женщины, и риск попасть в них был очень велик.

Мнения пользователей соцсетей разделились: одни считают детей виновными, другие обвиняют во всем ЖЭС, который допустил подобное. «Ремонт за счет родителей», — утверждает Ярослав. «А вообще вопрос к ЖЭС-у. Как так можно попасть на крышу? Ведь это не единичный случай», — задает риторический вопрос Светлана.
 
 
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В Мозыре на прошлых выходных подростки решили разнообразить свой летний досуг и отправились на крышу девятиэтажки. далее...
 
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