Фотофакт: в Мозыре трое подростков залезли на крышу девятиэтажки и начали бросаться камнями.

Источник материала: Mlife

По словам очевидцев, их было трое, и они бросали камни на дорогу.



Фото инцидента появилось в паблике «Мозырь». По словам свидетелей, в момент, когда парни бросали с крыши камни в фонтан, мимо проходили две женщины, и риск попасть в них был очень велик.



Мнения пользователей соцсетей разделились: одни считают детей виновными, другие обвиняют во всем ЖЭС, который допустил подобное. «Ремонт за счет родителей», — утверждает Ярослав. «А вообще вопрос к ЖЭС-у. Как так можно попасть на крышу? Ведь это не единичный случай», — задает риторический вопрос Светлана.

