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Фотофакт: в Мозыре трое подростков залезли на крышу девятиэтажки и начали бросаться камнями.
Источник материала: Mlife
По словам очевидцев, их было трое, и они бросали камни на дорогу.
Фото инцидента появилось в паблике «Мозырь». По словам свидетелей, в момент, когда парни бросали с крыши камни в фонтан, мимо проходили две женщины, и риск попасть в них был очень велик.
Мнения пользователей соцсетей разделились: одни считают детей виновными, другие обвиняют во всем ЖЭС, который допустил подобное. «Ремонт за счет родителей», — утверждает Ярослав. «А вообще вопрос к ЖЭС-у. Как так можно попасть на крышу? Ведь это не единичный случай», — задает риторический вопрос Светлана.
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В Мозыре на прошлых выходных подростки решили разнообразить свой летний досуг и отправились на крышу девятиэтажки. далее...
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