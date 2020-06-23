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Арендное жилье в Мозыре

23.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife


По состоянию на 1 мая 2020 года в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Мозырском райисполкоме состоит 7715 семей, из которых 245 — многодетные с учетом района.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Мозырского райисполкома Лариса Криштопенко рассказала, что плата за аренду зависит от базовой, коэффициента благоустроенности, месторасположения и площади жилья. Сегодня в Мозыре это 3 рубля 24 копейки за один квадратный метр. Так, за двушку в 50 метров оплата составит 160 рублей — почти в 2 раза дешевле, чем снимать аналогичную. Для молодых специалистов силовых структур и в сельской местности применяется понижающий коэффициент.

Получить арендное жилье может, но некоторые категории имеют первичное право. Например, по Указу Президента № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» преимущество у судей, преподавателей вузов, военнослужащих, молодых специалистов. Эти категории не должны занимать более 40 процентов коммерческого жилья (силовики — не больше 10 процентов). На остальные квартиры могут претендовать те, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Важно знать, что при постановке на учет действует норма — менее 15 «квадратов» на каждого члена семьи. Когда же семья из трех человек получает, к примеру, двухкомнатную арендную квартиру (общей площадью 50—60 квадратных метров), то с учета ее снимут: минимальный норматив на человека превышен. Эта же семья, но уже при заселении в однушку место в очереди сохранит.
 
 
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Строительство арендного жилья продолжается в Мозыре. Наш город  включился в этот процесс с 2012 года. За это время было возведено 6 домов на 597 квартир, последний...
 
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