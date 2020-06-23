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Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о многом, в том числе зашла речь и о «Белгазпромбанке».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»
Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о многом, в том числе...
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