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На проспекте Любимова в Минске горело общежитие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске произошел пожар в общежитии. Возгорание произошло ночью с 22 на 23 июня на проспекте Любимова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прибывшие спасатели обнаружили тлеющий матрас. Он вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже. Еще до прибытия сотрудников МЧС 120 человек самостоятельно покинули общежитие. Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.
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Новости Беларуси. В Минске произошел пожар в общежитии. Возгорание произошло ночью с 22 на 23 июня на проспекте Любимова, сообщили в программе «Столичные...
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