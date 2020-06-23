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На проспекте Любимова в Минске горело общежитие

23.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске произошел пожар в общежитии. Возгорание произошло ночью с 22 на 23 июня на проспекте Любимова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Любимова в Минске горело общежитие

На проспекте Любимова в Минске горело общежитие

Прибывшие спасатели обнаружили тлеющий матрас. Он вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже. Еще до прибытия сотрудников МЧС 120 человек самостоятельно покинули общежитие. Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске произошел пожар в общежитии. Возгорание произошло ночью с 22 на 23 июня на проспекте Любимова, сообщили в программе «Столичные...
 
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