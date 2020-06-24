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Париж призвал официальный Минск обеспечить свободу выражения мнений и проведения демонстраций
Источник материала: Tut.by
МИД Франции назвал задержание претендентов на пост президента Беларуси нарушением международных обязательств Минска и призвал его обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях. Соответствующее заявление распространила во вторник вечером пресс-служба внешнеполитического ведомства,
— Заключение под стражу двух кандидатов на грядущих президентских выборах в Беларуси и задержания простых граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в поддержку [участников избирательной кампании] противоречит международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ, — констатировал французский МИД. — Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций.
Ранее обеспокоенность происходящим в стране высказывали
В беседе с DW евродепутат Михаэль Галер, напомним,
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МИД Франции назвал задержание претендентов на пост президента Беларуси нарушением международных обязательств Минска и призвал его обеспечить свободу выражения...
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