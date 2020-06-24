Париж призвал официальный Минск обеспечить свободу выражения мнений и проведения демонстраций

Источник материала: Tut.by

МИД Франции назвал задержание претендентов на пост президента Беларуси нарушением международных обязательств Минска и призвал его обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях. Соответствующее заявление распространила во вторник вечером пресс-служба внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Заключение под стражу двух кандидатов на грядущих президентских выборах в Беларуси и задержания простых граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в поддержку [участников избирательной кампании] противоречит международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ, — констатировал французский МИД. — Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций.

Ранее обеспокоенность происходящим в стране высказывали Евросоюз и США .

В беседе с DW евродепутат Михаэль Галер, напомним, заявил , что если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы, ЕС может ввести против белорусского руководства санкции.