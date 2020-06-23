Что подарить руководителю: топ идей

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В преддверии даты, значимой для начальника, — дня рождения, Нового года, профессионального праздника — перед сотрудниками часто встает вопрос: что подарить руководителю? Иногда кажется, что люди такого «сословия» ни в чем не нуждаются. Тем не менее хочется проявить внимание, поздравить шефа, подарив что-то полезное и памятное.

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Тонкости делового этикета



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы презент был уместен и по достоинству оценен, надо знать, что следует исключить из перечня подарков сразу. В категорию «табу» относятся предметы гардероба и гигиены. Неэтично презентовать предметы одежды. В редких случаях это может быть комплект: галстук и платок, но качественный и недешевый.

Не лучшая идея подарить руководителю парфюмерию, антивозрастную косметику, абонемент в спортзал. Такой подарок может быть расценен как намек на возраст или какой-то недостаток.

Если ваш шеф — дама, не преподносите ей наборы бокалов или флягу. Мужчине же не стоит дарить роскошные букеты и конфеты.

Даже самому демократичному и ценящему чувство юмора начальнику остерегайтесь преподносить популярные «шутливые» подарочки из специализированных магазинов.

Поздравление от коллектива



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Такое решение станет наиболее правильным и практичным. Если коллективный презент выбрать в соответствии с предпочтениями и хобби директора, то он станет свидетельством лояльности и уважения подчиненных.

Актуальным будет подношение, связанное с положением этого человека. Возможно, это гаджеты от определенного производителя, деловые аксессуары, канцелярские принадлежности, элементы декора для кабинета.

Подарить руководителю можно шахматы, горнолыжные перчатки, хороший спиннинг, если это предметы его увлечения. Женщина будет рада изысканному заварному чайнику, роскошной картине, оригинальному комнатному цветку. Кстати будет ваза для цветов, гармонирующая с интерьером кабинета.

Парфюм либо косметику дарят, если от виновника торжества поступило прямое пожелание.

Балл в вашу копилку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Часто сотрудники предпочитают подарить руководителю подарок лично от себя. Дорогой презент может вызвать у босса недоумение. Поэтому нужно выбрать что-то оригинальное, стильное, хоть и недорогое. В данном случае значение имеет не столько стоимость презента, сколько ваше внимание и уважение.

Присмотритесь к качественному чехлу для телефона или очков, визитнице, подставке для канцелярских принадлежностей из натурального дерева. Актуальным подарком станет флешка незамысловатой формы.

Если начальник часто выезжает на объекты, преподнесите ему перчатки, в которых удобно работать на сенсорном экране. Директору, который много времени проводит в дороге на пассажирском месте, уместной будет подушка под голову. Этот предмет позволит расслабиться во время поездки, немного отдохнуть.

Не знаете, что подарить руководителю? Не постесняйтесь спросить, может, он хочет билеты на концерт, спортивное состязание или что-то из бытовой техники. И тогда ваш презент доставит истинное удовольствие обеим сторонам.

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