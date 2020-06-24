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Названа область Беларуси, где пик коронавируса

24.06.2020 06:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В последнее время председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова колесит по регионам. Там для бесед она встречается с членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. В ходе разговора с активистами Лидского района чиновнице задали вопросы в том числе и о ситуации с эпидемией в республике, передает TUT.by.

По словам Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост. В Лиде же на стационарном лечении находятся более 200 человек.

«Интернатные учреждения, дома престарелых мы взяли под жесткий контроль, – прокомментировала Наталья Кочанова. – У нас там также были выявлены некоторые заболевания. Мы их сразу локализовали. <...> Я была на крупных предприятиях в последнее время: БЕЛАЗ, «Нафтан», «Пинскдрев», где работают 9−10 тысяч. Там до 100 человек заболевших». 

Меж тем Беларусь обогнала Испанию по числу выявленных эпизодов ковида на миллион населения. Это показывает аналитика сервиса Worldometers. При этом в Испании на миллион населения сделано больше тестов на инфекцию, чем в Беларуси (110 426 против 93 789). Другие важные новости о COVID-19 можно прочесть вот здесь.

 
 
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В последнее время председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова колесит по регионам. Там для бесед она встречается с членами...
 
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