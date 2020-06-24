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Александр Лукашенко: «9 августа все решится». Подробности рабочей поездки Президента в Брест

24.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: «9 августа все решится». Подробности рабочей поездки Президента в БрестБрест" class="one-news__figure-img">

Накануне визита в Москву Александр Лукашенко принял участие в серии памятных событий. Одно из главных – в Брестской крепости, которая первой в Советском Союзе приняла удар фашистов.  В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной – в тот самый час начала войны – к Вечному огню легли цветы от Президента. В легендарной цитадели почтили память всех, кто не вернулся из боя.

Эта поездка была не просто насыщенной. Рабочий день Главы государства, начавшись на рассвете, завершился поздно вечером. После встречи с активом области у здания облисполкома Президента уже ждали. Так что незапланированный, но, как оказалось, конструктивный диалог, в том числе и о судьбе аккумуляторного завода, состоялся прямо на улице.


Областной исполком, почти шесть вечера. Встреча с активом Бреста началась, когда нормированный день обычно подходит к концу. И если держать в уме, что на рассвете Президент был в Брестской крепости, а днём – в воинской части, то этот рабочий марафон уже перешагнул отметку в 14 часов.

Бресту – 1000 лет. Сегодня это красивый, комфортный и по-настоящему европейский город. Главное его преимущество – расположение. И логистика, считает Президент, должна стать основным вектором развития западного региона. А пока в здании говорили о перспективах, на улице возле него начали собираться люди. Дальнейший ход событий – уже не по программе. Девятый час. Выйдя из исполкома, Президент прямиком направится к людям с альтернативной позицией. Глава государства, что называется, сразу обозначит: любое мнение, в том числе и  альтернативное, всегда имеет право на жизнь.  

Взгляды могут быть разными, но важно помнить – страна у нас одна. Обращение  Александра Лукашенко через вполне внятный посыл: если есть проблемы – говорите, будем решать! Конкретно про Брест Президент не раз скажет, что город над Бугом для него, считай, родной. И сделано для областного центра немало. 

Аккумуляторный завод  находится в семи километрах от Бреста – это территория Свободной экономической зоны. Для экономики, несомненно, предприятие нужное, но вопрос экологии людей волнует не зря. До ближайшей деревни 750 метров. И соседство с производством, пусть и ещё не открытым, у некоторых соседей восторга не вызывает. Людей понять можно.  

Месяц назад у завода сменились владельцы, сменится ли прописка – зависит уже от брестчан. Сам же Александр Лукашенко пообещал проинспектировать предприятие лично. 

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Теги: Брест
 
 
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Накануне визита в Москву Александр Лукашенко принял участие в серии памятных событий. Одно из главных – в Брестской крепости, которая первой в Советском Союзе...
 
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