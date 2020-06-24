Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019г. был произведен ремонт домов по ул. Зубачева в Бресте. Поменяли крышу, покрасили фасады. Вроде были деньги и должны были делать ливнёвку, приводить в порядок дворы, была даже комиссия, интересовавшаяся пожеланиями жильцов по благоустройству… Но что-то пошло не так.





Потоп 20.06.2020. Ул. Зубачева, д.3, 2-й подъезд.

А зачем что-то делать? Это сторону дома, проезжающий по западному обходу президент, никогда ведь не увидит. Да и проедет ли он здесь еще когда-нибудь? Можно «забить», как всегда «денег нет!»

Остались одни вопросы и искореженный «капремонтами», ремонтами и временем двор.