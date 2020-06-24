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Жильцы показали видео "потопа" у домов по ул. Зубачёва. Впечатляет. А как жить?

24.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019г. был произведен ремонт домов по ул. Зубачева в Бресте. Поменяли крышу, покрасили фасады. Вроде были деньги и должны были делать ливнёвку, приводить в порядок дворы, была даже комиссия, интересовавшаяся пожеланиями жильцов по благоустройству… Но что-то пошло не так.

Жильцы показали видео "потопа" у домов по ул. Зубачёва. Впечатляет. А как жить?

Потоп 20.06.2020. Ул. Зубачева, д.3, 2-й подъезд.

А зачем что-то делать? Это сторону дома, проезжающий по западному обходу президент, никогда ведь не увидит. Да и проедет ли он здесь еще когда-нибудь? Можно «забить», как всегда «денег нет!»

Остались одни вопросы и искореженный «капремонтами», ремонтами и временем двор.

 
Теги: Брест
 
 
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  В 2019г. был произведен ремонт домов по ул. Зубачева в Бресте. Поменяли крышу, покрасили фасады. Вроде были деньги и должны были делать ливнёвку, приводить в порядок...
 
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