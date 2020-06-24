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Два человека погибли в результате землетрясения в Мексике
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на юге Мексики. Об этом
«Есть информация о двух погибших в результате землетрясения, мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр», – заявил губернатор.
Напомним, 23 июня на юге Мексики произошло мощное землетрясение, сила которого оценивается от 7,1 до 7,7 баллов. Эпицентр катаклизма расположился в 23 км южнее города Крусесита (штат Оахака). Для западного побережья Мексики была объявлена угроза цунами.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на юге Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Оахака...
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