Два человека погибли в результате землетрясения в Мексике

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на юге Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Оахака Алехандро Мурата.

«Есть информация о двух погибших в результате землетрясения, мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр», – заявил губернатор.

Напомним, 23 июня на юге Мексики произошло мощное землетрясение, сила которого оценивается от 7,1 до 7,7 баллов. Эпицентр катаклизма расположился в 23 км южнее города Крусесита (штат Оахака). Для западного побережья Мексики была объявлена угроза цунами.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский

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