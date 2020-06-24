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Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

24.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Даже в дождливую погоду приятно пройти по зелёным городским улицам, украшенным клумбами и цветочными композициями.

Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

Конечно, в год 1000-летия Бреста всё было покруче, а в этом из-за пандемии короновирусной инфекции многие точки общепита выглядят не так презентабельно.

Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

Всё равно есть чем полюбоваться.

Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

В дождик дышится легче и социальную дистанцию соблюдать проще.

Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

К тому же многочисленные осадки, выпавшие на брестчину должны поспособствовать росту грибов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Даже в дождливую погоду приятно пройти по зелёным городским улицам, украшенным клумбами и цветочными композициями. Конечно, в год 1000-летия Бреста всё было...
 
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