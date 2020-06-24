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Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту
24.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Даже в дождливую погоду приятно пройти по зелёным городским улицам, украшенным клумбами и цветочными композициями.
Конечно, в год 1000-летия Бреста всё было покруче, а в этом из-за пандемии короновирусной инфекции многие точки общепита выглядят не так презентабельно.
Всё равно есть чем полюбоваться.
В дождик дышится легче и социальную дистанцию соблюдать проще.
К тому же многочисленные осадки, выпавшие на брестчину должны поспособствовать росту грибов.
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Даже в дождливую погоду приятно пройти по зелёным городским улицам, украшенным клумбами и цветочными композициями. Конечно, в год 1000-летия Бреста всё было...
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