Позитивчик. Фотопрогулка по умытому дождём Бресту

Источник материала: Виртуальный Брест

Даже в дождливую погоду приятно пройти по зелёным городским улицам, украшенным клумбами и цветочными композициями.





Конечно, в год 1000-летия Бреста всё было покруче, а в этом из-за пандемии короновирусной инфекции многие точки общепита выглядят не так презентабельно.





Всё равно есть чем полюбоваться.





В дождик дышится легче и социальную дистанцию соблюдать проще.





К тому же многочисленные осадки, выпавшие на брестчину должны поспособствовать росту грибов.