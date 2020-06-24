Пустых домов в деревнях много, но можно ли их «купить за копейки», как говорил президент?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на прошлой неделе несколько раз затрагивал тему приобретения земельных участков за городом. Главный посыл — упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них: «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни». При этом два года назад уже был принят указ, который, по сути, должен был упростить процедуру приобретения невостребованного жилья в сельской местности. Закон не работает или людям не нужна земля? Разбираемся.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В белорусских деревнях сейчас десятки тысяч ветхих и пустующих домов: старики умирают, наследники давно осели в городах, и пользоваться наследством не каждый хочет и может. В 2018 году вступил в силу указ № 357 «О пустующих и ветхих домах», в котором был прописан порядок перехода этой недвижимости в коммунальную собственность с последующей продажей всем желающим.

Выявить и пустить в оборот

Для выявления «брошенной» недвижимости специальные комиссии при местных исполкомах дважды в год осматривают дома на своей территории. И комиссии работают — на сайтах местных райисполкомов можно найти реестры ветхих и пустующих домов.

Пустующий дом или нет, определяется при визуальном осмотре. Если установят очевидное отсутствие жильцов на протяжении длительного времени, проверяется наличие оплаты коммунальных платежей, расхода электроэнергии. Опросят и соседей: приезжали ли в дом собственники или другие лица, имеющие право владения и пользования жилым домом.

Дом признается пустующим, если в течение трех лет в нем не проживали ни дня и его владельцы не предоставили в местный исполком (сельсовет) уведомления о намерении использовать дома для проживания.

К ветхим домам комиссии относят аварийные и грозящие обвалом здания. В течение месяца после выявления ветхого дома хозяин получит уведомление о необходимости восстановления жилья, либо о необходимости сноса в течение года, либо получения разрешения на реконструкцию. Если собственник не предпримет никаких мер, то он будет считаться отказавшимся от права собственности. В отношении такого ветхого дома документы будут поданы в суд о признании дома бесхозяйным и передаче его в коммунальную собственность.

Отметим, что по закону минимальные сроки восстановления или сноса домов продлеваются до года. При этом, если у собственника были уважительные причины, препятствовавшие в восстановлении дома, то о них можно уведомить исполком, и этот срок может быть продлен.

Указом предлагаются различные варианты вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов, признанных коммунальной собственностью. Например, есть возможность их прямой продажи. Соответствующие предложения по отдельным объектам должны публиковаться на сайтах местных исполкомов. Если в течение 30 дней заявление на покупку подаст только один человек, с ним будет заключен договор купли-продажи. Проведение аукциона предусмотрено при поступлении нескольких заявлений.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Указом предусмотрена возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет.

При этом возможность прямой продажи предоставляется не на всей территории страны. Исключение — Минск, областные центры и некоторые райцентры. Информацию о продаже с аукционов пустующих и ветхих домов местные исполкомы обязаны размещать на своих сайтах.

На практике что?

Мы позвонили в несколько районных исполкомов, чтобы узнать, как работает указ. Выяснилось, что практический опыт по реализации ветхих и пустующих домов еще не наработан. Собеседники REALTY.TUT.BY объяснили, что дома из реестров еще только готовят к продаже.

Дело в том, что сами реестры были составлены относительно недавно, а процесс перехода дома в коммунальную собственность небыстрый.

В Лепельском райисполкоме объясняют, что после признания дома ветхим или пустующим должен пройти год. И если собственник за это время не предпримет никаких мер (по восстановлению, реконструкции), то далее готовятся документы в суд. Только после решения суда о переходе объекта в коммунальную собственность его готовят к продаже — оформляют все документы, определяют рыночную стоимость. Только после этой обязательной процедуры информация о продаже появится на сайте исполкома и в районной газете.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Похожая ситуация и в других районах. Например, в Логойском районе выявлены 32 ветхих дома и 3 пустующих. В местном райисполкоме рассказали, что их владельцы должным образом уведомлены. По некоторым из них сельсоветы уже готовят документы в суд. После того как ветхие дома передадут в коммунальную собственность, их, скорее всего, снесут, а на продажу выставят участок — в 40−50 километрах от Минска ценность представляет именно земля.

А можно быстрее?

В деревнях, которые находятся на значительном удалении от Минска и областных городов, дома дорого не стоят — владельцы просят 200−500 долларов за ремонтопригодную хату. И чаще всего их на продажу в интернет не выставляют.

Поэтому, если кто-то решил быстро купить пустующий дом или дом под снос в деревне, то лучше воспользоваться следующим алгоритмом действий: приезжаете и смотрите дома, номера понравившихся записываете и едете в сельсовет. Там вам должны рассказать, есть ли наследники и где их искать. Если такие находятся, то договариваться о продаже будете напрямую с ними.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сельсовете можно узнать, есть ли документы на дом и землю — их может и не быть. Пишете заявление на выезд землеустроительной службы, потом получаете техпаспорт на дом.

Вся процедура оформления занимает от двух до четырех месяцев. Стоимость всех процедур — 600−800 рублей.

В деревнях также много домов, которые признаны выморочным наследством (если от него отказались наследники либо если их нет вообще). На выморочные дома также распространяется действие указа № 357. После того как решением суда дом признан выморочным наследством, он становится собственностью сельсовета. Как с ним поступить дальше — сносить или продавать, — исполком решает самостоятельно.

Что хотят упростить?

Как видим, указ, направленный на вовлечение в оборот пустующей земли в сельской местности, работает, но результат пока неощутим. Вероятно, в ближайшее время в нем появятся дополнения и изменения, которые будут направлены на ускорение процесса перевода ветхого и пустующего жилья в коммунальную собственность.

Напомним, что во время совещания по вопросам развития ЖКХ в Полоцке Александр Лукашенко поручил упростить условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов.

— Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками, — заявил он.

Он поручил проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов: «Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — обозначил основной принцип президент.