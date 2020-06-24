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Телевизоры для кухни до 500 рублей: выбрали надежные варианты

24.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока готовишь еду (особенно на большую семью), успеешь и заскучать. То ли дело резать продукты под шумок телевизора: даже если мы не «усваиваем», что там говорят, приятно иногда бросить взгляд на картинку и краем уха слушать голоса. LADY присматривается, какие модели телевизоров идеально впишутся в кухню.


Фото: Soroush Karimi, unsplash.com

Основное: на что надо смотреть в характеристиках

  • Чем больше кухня — тем больше диагональ у телевизора. Адекватно оцените площадь: если ваша кухня меньше 10 «квадратов», то хватит и модели с диагональю не больше 20 дюймов, иначе будет слишком много телевизора. Правда, сейчас таких моделей крайне мало, так что идеальный вариант все же — 20−24″.
  • Сидеть на месте и смотреть телик из одной точки на диване — это не про кухню. Здесь важно, чтобы картинка хорошо смотрелась и возле холодильника, и возле плиты, и за столом. Поэтому ключевой момент — угол обзора. Чем он больше, тем с больших точек вы будете смотреть на изображение без его искажения. По горизонтали и по вертикали это соотношение должно быть как минимум от 170°/170°.
  • Вот с разрешением экрана можно не перегибать и не переплачивать за него. Для моделей с небольшими диагоналями достаточно будет и соотношения в 1280×720 пикселей. Для остальных — простого Full HD. Вы же вряд ли собираетесь смотреть на кухне фильмы в супервысоком качестве, чтобы вкушать красоту съемок? Для этого есть другие телевизоры и места.
  • На всякий случай проверьте, чтобы модель поддерживала цифровое вещание (а вдруг нет) — «аналог» сейчас уже никому не нужен. Еще отличным бонусом будет наличие Smart TV с поддержкой Wi-Fi — так вы сможете смотреть не только ТВ-каналы, но и видео YouTube — например, наши.

Главная проблема — совместить все эти параметры (и тем более дополнительные) довольно проблематично, исходя из имеющихся моделей на рынке. Так что придется решить, что из этого для вас важнее: соответствие экрана размеру кухни, Smart TV или вообще что-то другое.

Лень выбирать? Вот список подходящих моделей

LG 22MT49VF 

Диагональ составляет 22 дюйма, так что телевизор подойдет и для кухонь побольше. Углы обзора — 178°/178°, что идеально. К тому же здесь разрешение Full HD. А еще в модели есть HDMI и USB-разъемы: на случай, если вдруг вам захочется посмотреть что-то с флешки или подключить другое устройство. Smart TV, правда, нет — учтите.

Samsung T24H390SIX

Более увесистый товарищ по сравнению с предыдущим — диагональ уже почти 24″ (это минимум) и вес почти 4 кило. Зато и функционал его куда шире: есть возможность выхода в интернет и подключения к Smart TV. В интернете можно даже найти отзывы, что люди устанавливают его в гостиные, так как для кухни модель оказалась слишком хороша. Мы бы, правда, не советовали: звук будет недостаточно мощным. А вот под готовку — то, что нужно.

Erisson 22FLM8000T2

Если бюджета в 200+ долларов у вас на эту покупку нет, вас выручит простая и понятная модель от Erisson. Это российская марка, которую собирают в Калининграде из импортных комплектующих. Если звучит стремно, успокоим: на этих же заводах собирались и Samsung, и Phillips. Здесь нет Smart TV, да и вообще модель никак не выделяется — обычный телевизор для кухни без выкрутасов. Но обратите внимание на диагональ: она может быть 20″, 22″ и 24″ — отличная возможность подобрать экран именно под пропорции своей квартиры.

"Витязь 24LH1103"

У вас же нет предубеждений насчет белорусского бренда? Потому что модель на самом деле приличная — как минимум с функцией Smart TV, которая работает без особых глюков (на что есть нарекания у Horizont). Разрешение не Full HD, а HD, хотя для диагонали 24″ в целом его должно хватить. Единственное, что может смущать — не лучшее качество звука, но (опять же) это все-таки кухонный вариант. Как говорится, «топ за свои деньги».

Есть более дешевый его брат — без поддержки Smart TV (если такая функция вам не нужна):

Philips 22PFS5304/60

Модель 2019 года, которая при своем достаточно компактном размере имеет множество различных выходов для подключения к другим устройствам. А еще — возможность установить кодеки для объемного звука. Аудиофилам понравится. Да и визуалам тоже: у этого телевизора весьма элегантная подставка, которая делает его непохожим на остальные «панели на ножках», а превращает в стильный большой планшет.

И еще кое-что

У телевизора всегда есть подставка, с помощью которой он легко встанет на тумбочку или стол. Но лучший вариант для кухни — подвижный кронштейн. Так телевизор можно будет легким движением руки повернуть в нужную вам сторону, а еще он не будет занимать место на полезных поверхностях.

Понять, какой кронштейн нужен вам, вы сможете, прочитав инструкцию к новому телевизору. Ну, а посмотреть цены на них — прямо сейчас.

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Во время готовки многим нужен «шумовой» фон - его помогает создать телевизор. Разбираемся, какую модель взять для кухни.
 
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