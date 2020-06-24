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Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно

24.06.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно

Проверять знания «на удалёнке» и осваивать новые формы работы «онлайн» – такое обучение набирает популярность во всём мире. Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно.

Вместо привычных лекций, образовательный процесс обеспечивают ставшие популярными сервисы зум и скайп. Более полусотни работников лесной промышленности еженедельно повышают квалификацию в формате видеоконференций. Пройти такие курсы может каждый, но для получения сертификата всё-таки придётся сдать финальный тест. 

Александр Журавский, директор Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства Беларуси: «С мая месяца мы начали дистанционное обучение наших специалистов лесного хозяйства. Эксперимент оказался удачным, сейчас эта платформа эффективно используется для обучения всех специальностей, которые присутствуют в Министерстве лесного хозяйстве».

На очереди разработка онлайн-спецкурсов для инженеров, лесничих и их помощников. А для тех, кто хочет отработать свои знания на практике организовано выездное обучение в лесхозах страны. 

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Проверять знания «на удалёнке» и осваивать новые формы работы «онлайн» – такое обучение набирает популярность во всём мире. Специалисты лесного хозяйства в...
 
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