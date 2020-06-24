|
Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно
Источник материала: ОНТ
Проверять знания «на удалёнке» и осваивать новые формы работы «онлайн» – такое обучение набирает популярность во всём мире. Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно.
Вместо привычных лекций, образовательный процесс обеспечивают ставшие популярными сервисы зум и скайп. Более полусотни работников лесной промышленности еженедельно повышают квалификацию в формате видеоконференций. Пройти такие курсы может каждый, но для получения сертификата всё-таки придётся сдать финальный тест.
На очереди разработка онлайн-спецкурсов для инженеров, лесничих и их помощников. А для тех, кто хочет отработать свои знания на практике организовано выездное обучение в лесхозах страны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверять знания «на удалёнке» и осваивать новые формы работы «онлайн» – такое обучение набирает популярность во всём мире. Специалисты лесного хозяйства в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)