Источник материала: ОНТ

Проверять знания «на удалёнке» и осваивать новые формы работы «онлайн» – такое обучение набирает популярность во всём мире. Специалисты лесного хозяйства в Беларуси получают знания дистанционно.

Вместо привычных лекций, образовательный процесс обеспечивают ставшие популярными сервисы зум и скайп. Более полусотни работников лесной промышленности еженедельно повышают квалификацию в формате видеоконференций. Пройти такие курсы может каждый, но для получения сертификата всё-таки придётся сдать финальный тест.

Александр Журавский, директор Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства Беларуси: «С мая месяца мы начали дистанционное обучение наших специалистов лесного хозяйства. Эксперимент оказался удачным, сейчас эта платформа эффективно используется для обучения всех специальностей, которые присутствуют в Министерстве лесного хозяйстве».

На очереди разработка онлайн-спецкурсов для инженеров, лесничих и их помощников. А для тех, кто хочет отработать свои знания на практике организовано выездное обучение в лесхозах страны.

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