А сколько бы вы платили хоккеистам? Тест по деньгам в хоккее

Источник материала: Tut.by

Известный в Беларуси выпад в кухонных и форумных обсуждениях: «Деньги тратятся на хоккей, а не на зарплаты учителям и врачам». При этом те, кто пользуется этим «аргументом», не всегда даже толком представляют, какие реально средства крутятся в этом виде спорта. Впрочем, мало у кого есть возможность это представить: деньги в белорусском хоккее — тема довольно закрытая. Говорят о ней редко, используя только приблизительные значения и намеки. SPORT.TUT.BY предлагает проверить, совпадают ли ваши ощущения с кое-какими данными о реальности.