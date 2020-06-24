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А сколько бы вы платили хоккеистам? Тест по деньгам в хоккее

24.06.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный в Беларуси выпад в кухонных и форумных обсуждениях: «Деньги тратятся на хоккей, а не на зарплаты учителям и врачам». При этом те, кто пользуется этим «аргументом», не всегда даже толком представляют, какие реально средства крутятся в этом виде спорта. Впрочем, мало у кого есть возможность это представить: деньги в белорусском хоккее — тема довольно закрытая. Говорят о ней редко, используя только приблизительные значения и намеки. SPORT.TUT.BY предлагает проверить, совпадают ли ваши ощущения с кое-какими данными о реальности.

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Обсудить тему того, сколько денег тратится на хоккей, любимое дело для некоторых белорусов. Но знаете ли вы, сколько денег реально крутится в этой сфере?
 
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