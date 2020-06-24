Эксперт рассказал, почему опасно загорать в городских парках

Источник материала: ОНТ

Почему не стоит загорать на газоне в городском парке, рассказал энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Российской академии наук Анатолий Захаров в интервью радио Sputnik .

С приходом тепла в городских парках появляется много любителей позагорать или просто отдохнуть в компании. Кто-то устраивается в специально оборудованных зонах, однако многие располагаются прямо на аккуратно постриженном газоне. Это может быть опасно сразу по двум причинам: клещи и вещества, которыми обрабатывают газоны от этих насекомых.

Эксперт отметил, что каждый отдыхающий на газоне – это как приманка для клещей.

Фото: БЕЛТА, Оксана Манчук

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