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В Дубровно прошли выездные приемы и прямые телефонные линии представителей власти

24.06.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно прошли выездные приемы и прямые телефонные линии представителей власти

Выездные приемы и прямые телефонные линии представителей власти разного уровня, парламентариев — доступная и удобная форма общения с жителями регионов. У людей есть возможность обратиться за помощью или разъянениями той или иной жизненной ситуации, не выезжая за пределы района.
На прошлой неделе в Дубровно провел прием граждан Юрий Деркач, член Совета Республики Национального со­брания Республики Беларусь. Одна из жительниц города попросила сенатора посодействовать в скорейшем завершении реконструкции корпуса больницы под общежитие для медработников.

На прямую телефонную линию к депутату Палаты представителей Ниционального собрания Республики Беларусь Александру Дубову поступило два обращения. В одном высказывалось недовольство жителей аг.Калиновка графиком работы почтового отделения. Население не устра­ивает, что отделение закрывается на обеденный перерыв с 11.00 до 12.00. А еще жители просили расширить ассортиментный перечень товаров в магазине агрогородка. Звонок, поступивший из Дубровно, касался оплаты за пользование водой из водозаборной колонки. Сумма в счете, выставленная за май текущего года, в разы превышает предыдущие суммы.

Как пояснил Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, это вызвано вступлением в силу решения Витебского облисполкома, где определены новые нормативы за водопользование. При расчете за воду в летний период учитывается не только количество проживающих в доме людей, но и площадь земельного участка, количество насаждений, домашних животных и птицы.

Александр Дубов обещал досконально разобраться в данном вопросе и выйти с просьбой о пересмотре данных нормативов. Он также отметил, что в районных центрах наблюдается снижение количества обращений, что положительно характеризует работу местной власти. Однако есть еще вопросы, над которыми надо работать и помогать людям. Именно на это и нацелен открытый диалог власти с гражданами. Он помогает видеть проблемы и принимать своевременные решения.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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Выездные приемы и прямые телефонные линии представителей власти разного уровня, парламентариев — доступная и удобная форма общения с жителями регионов.
 
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