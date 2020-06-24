Источник материала: Myfin

Рассказываем, как поменять старую квартиру на новую

Как работает система trade-in («квартира в зачет») и в чем ее преимущества?



Все очень просто: ваша квартира выкупается компанией-застройщиком по рыночной цене, а сумма от этой сделки идет в зачет новой квартиры в любом из комфортабельных жилых комплексов «ТАПАС».







Главным преимуществом является то, что собственник старой квартиры избавляется от необходимости продавать ее самостоятельно, экономя на этом личное время, нервы и финансовые средства. Не менее важным является и то, что с помощью этой услуги покупатели квартир в новостройках снимают с себя все юридические нюансы, связанные с реализацией имеющегосяжилья. Наконец, услуга «квартира в зачет» — это возможность для быстрого и выгодного улучшения жилищных условий.





Стоит отметить, что, несмотря на популярность в западных странах, для белорусского рынка недвижимости программа trade-in уникальна, поскольку подразумевает под собой полноценный выкуп недвижимости клиента застройщиком. Но при желании, вы можете отдать квартиру на реализацию агентству недвижимости «Мегаполис».

В каких новостройках Минска можно выгодно купить квартиру по системе trade-in?

У вас есть квартира, площади которой не хватает для полноценной жизни? Устали от «свистящих» окон, старой сантехники или неудачного соседства? Хотите переехать из старого дома в комфортную новостройку, сэкономив время, и получив уверенность в юридической чистоте сделки? Причин может быть множество. Благодаря программе «квартира в зачет» от группы компаний «ТАПАС» вы можете в кратчайшие сроки стать собственником просторной и комфортабельной квартиры в любом жилом комплексе застройщика:

«Олимпик Парк»: жилой квартал премиум-класса, расположенный на пересечении пр. Победителей и ул. Ратомской (престижный микрорайон Лебяжий), квартиры и пентхаусы со свободной планировкой от 69 до 243 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 18 месяцев.





«Браславский» : жилой комплекс комфорт-класса, расположенный на пересечении пр. Победителей и ул. Ратомской (престижный микрорайон Лебяжий), квартиры со свободной планировкой от 46 м2 до 121 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 24 месяца.





«MOD house» жилой дом премиум-класса в центре столицы. Уникальная архитектура, панорамное остекление, шикарные виды на город с высоты птичьего полета, закрытая безопасная территория, авторские входные группы, подземный паркинг — все это делает «MOD house» идеальным местом для жизни в самом сердце динамичного мегаполиса. Квартиры от 55 м2 до 119 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 36 месяцев.





«Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса. Комплекс состоит из трех 6-этажных домов повышенной комфортности и паркинга на закрытой территории. Квартиры от 44 м2 до 168 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 36 месяцев.





«ТАПАС»

Программа «квартира в зачет» от- это возможность быстро и выгодно улучшить жилищные условия прямо сейчас.

Подробности по телефону: +375 29 128 58 58