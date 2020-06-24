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Рассказываем, как поменять старую квартиру на новую
Источник материала: Myfin
Как работает система trade-in («квартира в зачет») и в чем ее преимущества?
Все очень просто: ваша квартира выкупается компанией-застройщиком по рыночной цене, а сумма от этой сделки идет в зачет новой квартиры в любом из комфортабельных жилых комплексов «ТАПАС».
Главным преимуществом является то, что собственник старой квартиры избавляется от необходимости продавать ее самостоятельно, экономя на этом личное время, нервы и финансовые средства. Не менее важным является и то, что с помощью этой услуги покупатели квартир в новостройках снимают с себя все юридические нюансы, связанные с реализацией имеющегосяжилья. Наконец, услуга «квартира в зачет» — это возможность для быстрого и выгодного улучшения жилищных условий.
Стоит отметить, что, несмотря на популярность в западных странах, для белорусского рынка недвижимости программа trade-in уникальна, поскольку подразумевает под собой полноценный выкуп недвижимости клиента застройщиком. Но при желании, вы можете отдать квартиру на реализацию агентству недвижимости «Мегаполис».
В каких новостройках Минска можно выгодно купить квартиру по системе trade-in?
У вас есть квартира, площади которой не хватает для полноценной жизни? Устали от «свистящих» окон, старой сантехники или неудачного соседства? Хотите переехать из старого дома в комфортную новостройку, сэкономив время, и получив уверенность в юридической чистоте сделки? Причин может быть множество. Благодаря программе «квартира в зачет» от группы компаний «ТАПАС» вы можете в кратчайшие сроки стать собственником просторной и комфортабельной квартиры в любом жилом комплексе застройщика:
Программа «квартира в зачет» от «ТАПАС» - это возможность быстро и выгодно улучшить жилищные условия прямо сейчас.
Подробности по телефону: +375 29 128 58 58
*партнерский материал, ООО «ТАПАС», УНП 101484246
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Квартиры в новостройках Минска в основном покупают люди, которые уже имеют в собственности квадратные метры, но хотят улучшить жилищные условия. Согласитесь, жить...
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