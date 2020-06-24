ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рассказываем, как поменять старую квартиру на новую

24.06.2020 09:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Рассказываем, как поменять старую квартиру на новую

Как работает система trade-in («квартира в зачет») и в чем ее преимущества?

Все очень просто: ваша квартира выкупается компанией-застройщиком по рыночной цене, а сумма от этой сделки идет в зачет новой квартиры в любом из комфортабельных жилых комплексов «ТАПАС».



Главным преимуществом является то, что собственник старой квартиры избавляется от необходимости продавать ее самостоятельно, экономя на этом личное время, нервы и финансовые средства. Не менее важным является и то, что с помощью этой услуги покупатели квартир в новостройках снимают с себя все юридические нюансы, связанные с реализацией имеющегосяжилья. Наконец, услуга «квартира в зачет» — это возможность для быстрого и выгодного улучшения жилищных условий.

Рассказываем, как поменять старую квартиру на новую

Стоит отметить, что, несмотря на популярность в западных странах, для белорусского рынка недвижимости программа trade-in уникальна, поскольку подразумевает под собой полноценный выкуп недвижимости клиента застройщиком. Но при желании, вы можете отдать квартиру на реализацию агентству недвижимости «Мегаполис».

В каких новостройках Минска можно выгодно купить квартиру по системе trade-in?

У вас есть квартира, площади которой не хватает для полноценной жизни? Устали от «свистящих» окон, старой сантехники или неудачного соседства? Хотите переехать из старого дома в комфортную новостройку, сэкономив время, и получив уверенность в юридической чистоте сделки? Причин может быть множество. Благодаря программе «квартира в зачет» от группы компаний «ТАПАС» вы можете в кратчайшие сроки стать собственником просторной и комфортабельной квартиры в любом жилом комплексе застройщика:

  • «Олимпик Парк»: жилой квартал премиум-класса, расположенный на пересечении пр. Победителей и ул. Ратомской (престижный микрорайон Лебяжий), квартиры и пентхаусы со свободной планировкой от 69 до 243 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 18 месяцев.


  • «Браславский»: жилой комплекс комфорт-класса, расположенный на пересечении пр. Победителей и ул. Ратомской (престижный микрорайон Лебяжий), квартиры со свободной планировкой от 46 м2 до 121 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 24 месяца.


  • «MOD house» жилой дом премиум-класса в центре столицы. Уникальная архитектура, панорамное остекление, шикарные виды на город с высоты птичьего полета, закрытая безопасная территория, авторские входные группы, подземный паркинг — все это делает «MOD house» идеальным местом для жизни в самом сердце динамичного мегаполиса. Квартиры от 55 м2 до 119 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 36 месяцев.


  • «Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса. Комплекс состоит из трех 6-этажных домов повышенной комфортности и паркинга на закрытой территории. Квартиры от 44 м2 до 168 кв. метров. Действует рассрочка 0% на 36 месяцев.


Программа «квартира в зачет» от «ТАПАС» - это возможность быстро и выгодно улучшить жилищные условия прямо сейчас.

Подробности по телефону: +375 29 128 58 58

*партнерский материал, ООО «ТАПАС», УНП 101484246

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартиры в новостройках Минска в основном покупают люди, которые уже имеют в собственности квадратные метры, но хотят улучшить жилищные условия. Согласитесь, жить...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 бухгалтеров на 10 тысяч транзакций в день. Как работает крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика