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«Сидите дома, не работайте»: блестящий совет беларуской милиции, как не попасть в автозак

24.06.2020 09:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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После вчерашних неожиданных арестов двух десятков людей, которые всего-то стояли в очереди к объявившему о закрытии магазину Symbal.by, одна девушка позвонила в милицию. Она поинтересовалась, как себя вести в городе, чтобы не попасть в подобную ситуацию и в один момент не обнаружить себя в автозаке. Ответ милиционера – выше всех похвал. Запись беседы опубликовал телеграм-канал «Выборы видишь?», мы приводим ее полную стенограмму:

– Доброй ночи. У меня такой вопрос. Мне завтра на собеседование надо ехать. Скажите, как мне это сделать? Как мне доехать до точки, чтобы меня никто не задержал в автозак?

– Еще раз?

– Как мне доехать до собеседования и ничего не нарушить, чтобы меня никто не задержал в автозак? Просто мне на работу устроиться надо, а я боюсь из дома выйти, потому что, блин, всех задерживают. Вот возле магазина Symbal.by сегодня 12 человек закинули в автозак [по данным правозащитников, арестовали как минимум 20 человек – прим. KYKY], увезли. Я работать не могу. Я из дома боюсь выйти. А налоги кто платить будет?

– Вы рассказывается про несуществующие вещи в нашей стране.

– Как несуществующие?

– Тем более в столице Республики Беларусь такого нет. Никого еще на улице в автозак просто так не садили.

– Да вы что? А на Независимости…

– Не хотите попасть в автозак – сидите дома. До свидания.

– А работать кто будет?

– Значит, не работайте. Я если хочу ездить на работу, я работаю. По гражданке еду – еще меня никто нигде никак не задержал.

– Ну вот людей задерживают просто так везде. 

– Впервые слышу от вас такое.

– От меня? Можете зайти, посмотреть, как сегодня на Независимости людей паковали. Как до этого людей паковали. 

– По площади не ходите, где пакуют людей, если вы так уверены, что на площадях пакуют людей. По маленьким улицам ходите. В общественном транспорте передвигайтесь. Еще никого в общественном транспорте не задержали. Женщина, до свидания. Вы рассказываете какой-то бред. До свидания. 

Внимание: сейчас будет шутка!

Обложка: symbal.by.

 
 
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После вчерашних неожиданных арестов двух десятков людей, которые всего-то стояли в очереди к объявившему о закрытии магазину Symbal.by, одна девушка позвонила в...
 
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