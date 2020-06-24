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«Сидите дома, не работайте»: блестящий совет беларуской милиции, как не попасть в автозак
Источник материала: KYKY>
После
– Доброй ночи. У меня такой вопрос. Мне завтра на собеседование надо ехать. Скажите, как мне это сделать? Как мне доехать до точки, чтобы меня никто не задержал в автозак?
– Еще раз?
– Как мне доехать до собеседования и ничего не нарушить, чтобы меня никто не задержал в автозак? Просто мне на работу устроиться надо, а я боюсь из дома выйти, потому что, блин, всех задерживают. Вот возле магазина Symbal.by сегодня 12 человек закинули в автозак [по данным правозащитников, арестовали как минимум 20 человек – прим. KYKY], увезли. Я работать не могу. Я из дома боюсь выйти. А налоги кто платить будет?
– Вы рассказывается про несуществующие вещи в нашей стране.
– Как несуществующие?
– Тем более в столице Республики Беларусь такого нет. Никого еще на улице в автозак просто так не садили.
– Да вы что? А на Независимости…
– Не хотите попасть в автозак – сидите дома. До свидания.
– А работать кто будет?
– Значит, не работайте. Я если хочу ездить на работу, я работаю. По гражданке еду – еще меня никто нигде никак не задержал.
– Ну вот людей задерживают просто так везде.
– Впервые слышу от вас такое.
– От меня? Можете зайти, посмотреть, как сегодня на Независимости людей паковали. Как до этого людей паковали.
– По площади не ходите, где пакуют людей, если вы так уверены, что на площадях пакуют людей. По маленьким улицам ходите. В общественном транспорте передвигайтесь. Еще никого в общественном транспорте не задержали. Женщина, до свидания. Вы рассказываете какой-то бред. До свидания.
Внимание: сейчас будет шутка!
Обложка: symbal.by.
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