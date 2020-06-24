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с 1 июля ставка рефинансирования снижается до 7,75 процента годовых

24.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7 до 6,75 процента годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года.

Как сообщили в Нацбанке, инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9 процента при 5,4 процента в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9 процента (4,5 процента в апреле 2020 года).

 
 
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С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт –...
 
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