Сотрудники ГАИ напомнят водителям о правилах безопасного обгона

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Госавтоинспекция 26 июня проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!».





«Какой русский не любит быстрой езды» – фраза из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» как нельзя лучше отражает славянскую натуру в стремлении полихачить за рулем. Вопреки предостережению ГАИ о важности соблюдения безопасной скорости водители все равно часто пренебрегают им, а также совершают необдуманные обгоны, что нередко приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями как для транспортных средств, так и для людей. С целью минимизирования таких ДТП сотрудники ГАИ в последнюю пятницу месяца напомнят всем, что обгон должен быть безопасным.

Стоит отметить, что даже опытные водители не всегда различают понятия: «обгон» и «опережение», не говоря уже о тех, кто за рулем непродолжительное время. Напомним, обгон – это опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения (сторону проезжей части дороги). Опережение – это движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутно движущегося транспортного средства (транспортных средств).

Обгон является одним из самых опасных из существующих маневров. К его осуществлению следует относиться особенно тщательно.

ПДД предусматривает много случаев, когда он воспрещается:

маневр запрещен на пешеходных переходах, железнодорожных переездах;

нельзя обгонять обгоняющего, совершать так называемый «двойной обгон»;

водитель должен руководствоваться пунктом 92 Правил дорожного движения, который предусматривает обязанность водителя убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

За нарушение правил обгона согласно ч.8 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь предусматривается штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать Правила дорожного движения, прогнозировать своевременно дорожную обстановку, при желании начать обгон подумать дважды и всегда помнить, что жизнь одна.

Желание водителя добраться быстрее до нужного места понятно, однако каждый человек, находящийся за рулем должен помнить, что своими неразумными действиями он может причинить боль и страдания своим близким, а также чужим людям. Именно поэтому следует перед совершением маневра обгона хорошо подумать и на одну чашу весов положить сэкономленные несколько минут, а на другую – благополучие своей семьи.

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

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