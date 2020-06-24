Открывать двери и запускать двигатель на BMW можно будет с помощью iPhone

Источник материала: Tut.by

Уже этим летом большинство моделей BMW обзаведутся технологией «цифрового ключа» (Digital Key), которая позволит заблокировать/разблокировать и завести автомобиль с помощью смартфона.





Правда, воспользоваться новой функцией смогут владельцы устройств Apple iPhone XR, XS или свежее, а также смарт-часов Watch Series 5 или новее. Для запуска двигателя достаточно поместить iPhone в лоток для смартфона и нажать кнопку Start/Stop. Через iMessage владелец BMW может поделиться доступом к автомобилю с друзьями, при необходимости ограничив максимальную скорость, мощность двигателя, громкость музыки и изменив другие параметры. При полностью разряженном iPhone резервный запас энергии позволяет пользоваться цифровым ключом еще 5 часов.





Функция Digital Key будет доступна в 45 странах мира на произведенных после 1 июля 2020 года моделях первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и восьмой серий, а также родстере Z4 и кроссоверах X5, X6 и X7.