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Представители Администрации Президента проведут личные приемы 24-25 июня

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Представители Администрации Президента проведут личные приемы 24-25 июня

Представители Администрации Президента проведут 24-25 июня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.

25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский посетит Белорусский металлургический завод. Там же будет проведен личный прием граждан.

В плановом порядке руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Основная цель — неформальное, живое общение с людьми для оперативного решения вопросов локального характера, а также обобщения и анализа проблем, требующих решения на республиканском уровне, в том числе с участием главы государства.

https://www.belta.by

 
 
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Представители Администрации Президента проведут 24-25 июня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА. 24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга...
 
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