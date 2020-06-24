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В Сети оказались данные миллионов пользователей Telegram

24.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На одном из форумов Даркнета выложили базу с несколькими миллионами пользователей мессенджера. Файл со слитыми данными занимает примерно 900 мегабайт.

С помощью базы можно по нику пользователя узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. При проверке редакция портала «Код Дурова» нашла телефонные номера сотрудников.

В пресс-службе Telegram подтвердили KOD.RU факт существования базы, отметив при этом, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации:

«Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор».

В пресс-службе мессенджера также сообщили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны, а меры, предпринятые еще в 2019 году, помогают не светить свой номер.

 
 
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На одном из форумов Даркнета выложили базу с несколькими миллионами пользователей мессенджера. Файл со слитыми данными занимает примерно 900 мегабайт.
 
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