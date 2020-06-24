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В Минске водителю Audi стало плохо за рулем, автомобиль врезался в дерево

24.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево.      

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Audi находился 52-летний водитель. Он ехал по Партизанскому проспекту в направлении МКАД. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль врезался в дерево.      

В Минске водителю Audi стало плохо за рулем, автомобиль врезался в дерево
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома    

По предварительным данным, причиной случившегося стал гипертонический криз у водителя транспортного средства. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.      

Накануне на МКАД Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение (читать далее).       

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево.       По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Audi находился 52-летний водитель. Он ехал по...
 
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