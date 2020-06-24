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В Минске водителю Audi стало плохо за рулем, автомобиль врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево.
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По предварительным данным, причиной случившегося стал гипертонический криз у водителя транспортного средства. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Audi находился 52-летний водитель. Он ехал по...
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