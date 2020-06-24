В Минске водителю Audi стало плохо за рулем, автомобиль врезался в дерево

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Audi находился 52-летний водитель. Он ехал по Партизанскому проспекту в направлении МКАД. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль врезался в дерево.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным, причиной случившегося стал гипертонический криз у водителя транспортного средства. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.