Зачем нужно носить шарф в жару, объяснил Комаровский

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, зачем в жаркую погоду нужно носить шарф. Советами он поделился в новом видео на своем YouTube-канале.

Как пояснил специалист, смоченный водой шарф поможет избежать теплового удара и перегрева организма. Он также рассказал, как сделать такой шарф.

Доктор добавил, у такого шарфа есть еще несколько полезных функций. Например, он помогает защитить шею от солнечных ожогов. Более того, шарф можно обработать средством от клещей и защитить детей, поскольку на кожу детей такие препараты не наносятся.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram