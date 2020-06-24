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Зачем нужно носить шарф в жару, объяснил Комаровский
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, зачем в жаркую погоду нужно носить шарф. Советами он поделился в новом
Как пояснил специалист, смоченный водой шарф поможет избежать теплового удара и перегрева организма. Он также рассказал, как сделать такой шарф.
Доктор добавил, у такого шарфа есть еще несколько полезных функций. Например, он помогает защитить шею от солнечных ожогов. Более того, шарф можно обработать средством от клещей и защитить детей, поскольку на кожу детей такие препараты не наносятся.
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, зачем в жаркую погоду нужно носить шарф. Советами он поделился в новом видео на своем YouTube-канале. Как пояснил...
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