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На Ясельде в Пинском районе рухнул деревянный мост

24.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уверенно на противоположный берег уже не пройдёшь.

На Ясельде в Пинском районе рухнул деревянный мост

Места на Ясельде у деревни Чемерин Пинского района удивительно красивые. Раньше, рассказывает здешнее население, за рекой были колхозные поля, на левобережье по деревянному мосту ходил грузовой транспорт. От него сохранились лишь полусгнившие сваи.

На Ясельде в Пинском районе рухнул деревянный мост

Сваи старого моста

Новый мост, построенный рядом со старым в 2004 году, также своё отслужил. Если прежде по нему на левый берег реки можно было проехать на легковой машине, гужевой повозке, мотоцикле, пройти пешком, то сегодня только пешком и лишь по левому краю, ступая очень осторожно, с каждым шагом проверяя крепость настила под ногами. Два пролёта с правой стороны уже рухнули, обнажив рваные раны на сгнившей древесине.

На Ясельде в Пинском районе рухнул деревянный мост

На Ясельде в Пинском районе рухнул деревянный мост

Как рассказал Медиа-Полесью председатель Поречского сельисполкома Михаил Вирковский, окончательно упасть аварийному мосту не дадут. Необходимый для ремонта материал уже приготовлен, вскоре строительная бригада местного хозяйства приступит к ремонтным работам. Повреждённые пролёты строители восстановят, настил укрепят, а поверх него установят перила. Мост станет исключительно пешеходным, чтобы люди имели возможность сходить за ягодами, грибами. Никакой другой хозяйственной деятельности сегодня на левом берегу реки в районе деревни Чемерин не ведётся. Для автомобильного и гужевого транспорта имеется надёжная переправа ниже по течению реки в деревне Поречье.

 
 
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  Уверенно на противоположный берег уже не пройдёшь. Места на Ясельде у деревни Чемерин Пинского района удивительно красивые. Раньше, рассказывает здешнее...
 
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