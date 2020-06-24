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Пора забыть: 3 вида окрашивания волос, которые вышли из моды
Источник материала: ОНТ
Если вдруг в последнее время вы начали задумываться о том, чтобы покрасить волосы, то вам точно нужно знать виды окрашивания, которые считаются антитрендами в 2020 году.
1. Омбре
Данный вид окрашивания был в моде на протяжении нескольких лет. Оно характеризуется тёмной зоной у корней и светлыми концами. Таким образом, при помощи определённой техники окрашивания достигается плавный переход из темного цвета в более светлый. Постепенно данная техника окрашивания уступила место новой под названием «Балаяж».
2. Холодные и серые оттенки блонда
Блондинки цвета «алюминиевой кастрюли» больше не в моде. Да и это к счастью, поскольку поддерживать его очень и очень сложно. В 2020 году в тренде будут более тёплые и натуральные оттенки блонда.
3. Мелирование
Для данной техники окрашивания характерно осветление отдельных прядей. Их толщина может варьироваться. При этом разница между тёмным и светлым оттенком при данном окрашивании довольно значительная. Но постепенно она уменьшалась. В конце концов мелирование заменила техника окрашивания с плавными переходами максимум на 2 уровня тона.
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Если вдруг в последнее время вы начали задумываться о том, чтобы покрасить волосы, то вам точно нужно знать виды окрашивания, которые считаются антитрендами в 2020...
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