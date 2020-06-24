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Пора забыть: 3 вида окрашивания волос, которые вышли из моды

24.06.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пора забыть: 3 вида окрашивания волос, которые вышли из моды

Если вдруг в последнее время вы начали задумываться о том, чтобы покрасить волосы, то вам точно нужно знать виды окрашивания, которые считаются антитрендами в 2020 году. 

1. Омбре

Данный вид окрашивания был в моде на протяжении нескольких лет. Оно характеризуется тёмной зоной у корней и светлыми концами. Таким образом, при помощи определённой техники окрашивания достигается плавный переход из темного цвета в более светлый. Постепенно данная техника окрашивания уступила место новой под названием «Балаяж». 


2. Холодные и серые оттенки блонда

Блондинки цвета «алюминиевой кастрюли» больше не в моде. Да и это к счастью, поскольку поддерживать его очень и очень сложно. В 2020 году в тренде будут более тёплые и натуральные оттенки блонда.  

3. Мелирование

Для данной техники окрашивания характерно осветление отдельных прядей. Их толщина может варьироваться. При этом разница между тёмным и светлым оттенком при данном окрашивании довольно значительная. Но постепенно она уменьшалась. В конце концов мелирование заменила техника окрашивания с плавными переходами максимум на 2 уровня тона. 


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Если вдруг в последнее время вы начали задумываться о том, чтобы покрасить волосы, то вам точно нужно знать виды окрашивания, которые считаются антитрендами в 2020...
 
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