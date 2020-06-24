Династия офицеров Седовых

Источник материала: Маяк Преднепровья

Капитан второго ранга в отставке Владимир Седов сегодня проживает в Москве, но он не забывает свою малую родину. В родной Быхов из столицы Российской Федерации старается приезжать каждую весну. Вот и минувший май, когда праздновали 75-летие Победы Советской Армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, не стал исключением.





В тихом городке на Днепре у профессионального военного остался деревянный отчий дом. Родителей, к сожалению, давно уже нет на этом свете, однако старший сын хранит в своем сердце о них светлую и добрую память. На стенах в одной из комнат по-прежнему есть портреты самых дорогих ему людей. Это по сути картины, написанные маслом, которые старший офицер заказал знакомому российскому художнику, предоставив тому из семейного архива фотографии.

Владимир Седов особенно чтит дату 9 Мая. Ведь его отец, Аркадий Николаевич, воевал с гитлеровцами. Сын говорит, что командира батальона Седова из 322-го гвардейского полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта в 1945 году даже представили к званию Героя Советского Союза. Но золотую Звезду с положенным к ней орденом Ленина он так и не получил.

«На наградном листе с представлением к званию Героя Советского Союза должны были стоять резолюции командиров и политработников: «Достоин». Правда, случалось, высокое должностное лицо в генеральских погонах иногда ставило под сомнение честность, компетентность и порядочность представляемых к высшей государственной награде некоторых нижестоящих командиров, отрицая тем самым факт совершенного подвига. Тогда наградной лист или отклоняли, или давали награду пониже. И таких примеров достаточно много, о чем свидетельствуют толстые дела так называемых «нереализованных награждений» Центрального архива Министерства обороны России в г. Подольске. Однако в этом году отклоненные наградные листы должны, наконец, рассекретить и многое станет ясно», — говорит Владимир Аркадьевич и вспоминает, что отец в 1939 году с отличием окончил Краснознаменное пехотное училище имени Маршала Б.М. Шапошникова, получив должность командира учебного взвода в этом же училище.

С первых дней войны безусый лейтенант неоднократно подавал рапорт командованию с просьбой направить его на фронт, но получал отказы. Затем окончил курсы усовершенствования командного состава. Молодого офицера направили заместителем командира батальона в пулеметно-минометное училище. Но и здесь он продолжал писать рапорты с просьбой отправить на фронт.

В августе 1943 года в подмосковном городе Солнечногорске, где повышал боевое мастерство на Высших стрелково-тактических курсах «Выстрел», аттестационная комиссия приняла решение использовать выпускника-отличника на ступень выше — начальником штаба полка…

Накануне жестоких боев на Орловско-Курской дуге почти все его сокурсники с рекомендациями на должности командиров батальонов или их заместителей готовились к отправке на Центральный фронт. Там выпускников курсов «Выстрел» уже ожидали «покупатели» с фронта. Одним из них был член Военного Совета ВДВ Михаил Михайлович Громов, который подбирал кадры для воздушно-десантных бригад и дивизий. После личного обращения к генерал-лейтенанту авиации Аркадия Седова командировали в г.Тейково Ивановской области на должность заместителя командира парашютно-десантного батальона сначала в 8 –ю, а затем в 6-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Там быстро заметили неординарные способности старшего лейтенанта. И вскоре назначили первым помощником-заместителем начальника штаба по оперативной работе воздушно-десантной бригады. В этой должности и воевал.

После освобождения Беларуси все сформированные воздушно-десантные бригады передислоцировали на линию шоссе Ленинград – Киев, где происходило формирование 9-й гвардейской воздушно-десантной Армии. 6-ая бригада вошла в состав сначала 13-ой, а затем 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, формирование управления которой проходило в Быхове. Днями и ночами (в Тейково и в Быхове) десантники оттачивали свое боевое мастерство. Большое место в такой подготовке отводилось тренировкам по десантированию различной степени сложности с аэростата и с самолета, в дневное и ночное время, с оружием и налегке, на подготовленные площадки и в незнакомой местности. Вместе с десантниками бригады прыгали и офицеры штаба. Аркадий Седов совершил тогда 76 прыжков

В освободительных боях на территории Венгрии советские десантники смело вступали в рукопашные схватки с ненавистным врагом. Тогда гвардии старшего лейтенанта Седова наградили орденом Боевого Красного Знамени. Из наградного листа: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками по овладению деревней Инота и крупным населенным пунктом Варпалота за два дня ожесточенных боев 20 и 21 марта 1945 года стрелковый батальон, командиром которого является гвардии старший лейтенант А.Н.Седов, успешно выполнил поставленную задачу и нанес противнику большой урон в живой силе и технике. Его батальоном было уничтожено до 3-х рот пехоты противника, подбито 2 средних танка, 17 автомашин, уничтожено 7 орудий, 13 пулеметов вместе с их расчетами. Седов, находясь все время в боевых порядках батальона, личным примером стойкости и отваги воодушевил личный состав на совершение подвигов. 22 марта 1945 года, выполняя боевой приказ по овладению крупным населенным пунктом Киш-Пешти, стремительным фланговым ударом ворвался с батальоном в деревню и, умело используя внезапность, выбил противника из центра деревни, прочно там закрепился и обеспечил действующим на флангах частям выполнение боевой задачи».

А дальше проходили ожесточенные бои в районе озера Балатон, где отборные немецкие дивизии пытались осуществить прорыв фронта и взять реванш за прежние поражения, а также в горных условиях австрийских Альп.

Кандидат исторических наук Кулаков, исследовавший боевой путь 322-го гвардейского полка, написал такие строки: «Все силы противник направил против раскрывшего себя батальона. Артиллерия и огнеметы превратили горные массивы в пылающий очаг. Отходить пришлось трудным маршрутом, минуя перевалы. Полуголодные, изможденные, без еды (питались корой деревьев и листьями) и питья (воду пили из луж), без всякой надежды на помощь, уцелевшие бойцы продвигались в направлении наших войск более восьми суток. Батальон считали погибшим. Однако еще через сутки обессилевшие бойцы дозора, вышедшие на звуки боя, были обстреляны фашистами, а затем и нашими бойцами, принявшими их за врагов. Позже произошла встреча с разведкой соседнего батальона, которая не поверила, что это бойцы 2-го батальона. Тогда комбат Седов А.Н. приказал поднять его и привязать к дереву (от истощения он не мог стоять) для опознания. Встреча была очень эмоциональной. Бойцов батальона на носилках эвакуировали в расположение полка, организовали усиленное питание и медицинскую помощь. За эту операцию А.Н.Седов по личному распоряжению командира корпуса был представлен к званию Герой Советского Союза…».

Аркадий Седов награжден также орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

После войны он навсегда остался в Быхове, где во время формирования дивизии в 1944 году познакомился с девушкой. В 1946 году после увольнения из армии на ней женился. Через год у них родился сын, а позднее еще две дочери.

Владимир Аркадьевич вспоминает, что уже в раннем детстве начал помогать родителям с повседневными домашними хлопотами: ухаживал за коровой, занимался огородом, присматривал за младшими сестрами. Он учился в СШ №2 г. Быхова, где потом находился учебно-производственный комбинат, а также в музыкальной школе. Вспоминает, что больше всего хотел с ребятами гонять мяч во дворе, но приходилось в свободное время осваивать игру на баяне. И не жалеет.

Мама строго следила за успехами сына. Софья Корнеевна слыла знатной мастерицей. Она на заказ шила красивые платья. И ее услугами охотно пользовались городские модницы.

После окончания школы парень поступил в Высшее Военно-Морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова в Ленинграде, которое окончил с отличием, получив специальность «Автоматика, телемеханика, вычислительная техника» с квалификацией «Инженер по электрорадиотехнике».

С 1970 по 1977 годы служил на ракетном подводном крейсере стратегического назначения К-214-1 19-й дивизии 3-й Флотилии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота СССР в должности командира электронно-вычислительной группы радиотехнической службы, а потом — начальника радиотехнической службы. В составе экипажа ходил в боевые походы в Атлантический океан и Саргассово море.

Спустя два года получил специальность «Инженерная оперативно-тактическая радиоэлектроника ВМФ» с квалификацией «Офицер с высшим военным образованием» в Ленинградской Военно-морской академии имени Маршала А.А.Гречко. Вот тогда Владимир Аркадьевич твердо решил заняться научной деятельностью. Вплоть до 1992 года работал в 24-ом Центральном НИИ Министерства обороны СССР в научно-исследовательском управлении «Боевые информационно-управляющие системы надводных кораблей и подводных лодок» в должностях старшего научного сотрудника, начальника научно-исследовательской лаборатории «Перспективные средства автоматизации управления надводных кораблей» и заместителем начальника отдела «АСУ и БИУС надводных кораблей и разнородных оперативно-тактических соединений». Там он осуществлял научные исследования в развитии корабельных автоматизированных систем управления, разрабатывал тактико-технические задания на перспективные образцы корабельных средств автоматизации управления и связи. Обеспечивал научно-техническое сопровождение опытно-конструкторских разработок корабельных средств автоматизации в промышленности, а также являлся главным наблюдающим ВМФ по разработке перспективных средств автоматизации управления 4-го поколения для надводных кораблей.

Капитан второго ранга в отставке в 1993 году переехал в Москву, где по сегодняшний день трудится в нынешнем Центральном научно-исследовательском институте «Курс» теперь уже начальником научно-исследовательского отдела «Радиоэлектронное вооружение надводных кораблей. Он также занимается выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике корабельного радиоэлектронного вооружения и судового приборостроения, участвует в испытании такого корабельного вооружения.

Владимир Седов является главным конструктором опытно-конструкторских работ по созданию образцов специальной техники, а с 2003 по 2008 годы — экспертом межправительственной российско-индийской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в вопросах электромагнитной совместимости радиоэлектронного вооружения надводных кораблей.

Старший офицер и ученый награжден медалями: «За безупречную службу» всех трех степеней, «За боевые заслуги», нагрудными знаками «Почетный машиностроитель», «Почетный судостроитель», «За заслуги» (награда Международного Военно-морского Салона), другими наградами. Он — лауреат международных выставок изобретений и инноваций в Женеве (Швейцария), Бангкоке (Таиланд), Куала-Лумпуре (Малайзия) и, конечно, в Москве, является обладателем двух патентов на изобретения.

Владимир Аркадьевич считает себя хорошим мужем и отцом. Его дочери Ольга и Екатерина живут в Петербурге. Они устроили свою профессиональную и личную жизнь на «гражданке». А вот сын Руслан пошел по стопам отца. Сейчас он капитан третьего ранга.

Седов-старший радуется еще и тому, что недавно приобрел себе катер, на котором с друзьями уже несколько дней путешествовал по Волге. Однако по-настоящему счастливым становится лишь тогда, когда в его доме собирается вся большая семья.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.