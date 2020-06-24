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БПС-Сбербанк запустил оплату умными часами Garmin

24.06.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: с сайта БПС-Сбербанк

Сервис запущен БПС-Сбербанком совместно с платежной системой Visa. Технологию поддерживают более десятка моделей умных часов Garmin. При этом брать с собой смартфон или карточку теперь не обязательно.

Держателям карт Visa БПС-Сбербанка с бесконтактным интерфейсом для оплаты любых покупок достаточно активировать умные часы нажатием кнопки, выбрать нужную карту и поднести часы Garmin к терминалу. Оплата происходит за доли секунды. В некоторых случаях потребуется подтвердить операцию паролем: например, когда прошло больше 24 часов с момента последней оплаты, либо до этого часы были сняты с руки или на них отключен датчик пульса.

Сервис обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных. Во время платежа вместо данных платежной карточки используется токен – цифровой код, сгенерированный случайным образом. Персональные данные не хранятся на часах и не передаются продавцу.

«Garmin Pay – отлично дополняет широкую линейку сервисов бесконтактной оплаты нашего банка. Учитывая философию бренда Garmin, можно предположить, что ключевую аудиторию сервиса составят клиенты, ориентированные на активный образ жизни, ­– отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов, – для них особенно ценной становится возможность рассчитаться часами, не имея при себе карты или смартфона».

Использовать часы Garmin в качестве кошелька можно и за рубежом – в любой точке мира, где принимают бесконтактную технологию Visa. Историю расходов можно изучить в личном кабинете мобильного/интернет банка «Сбербанк Онлайн». Там же доступен электронный карт-чек.

*партнерский материал, УНП 192981597

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БПС-Сбербанк предоставил владельцам карточек Visa доступ к сервису бесконтактных платежей Garmin Pay. С его помощью можно оплачивать покупки умными часами в стране и за...
 
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