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В Минске водитель Renault потерял сознание и врезался в дерево
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель легковушки потерял сознание и врезался в дерево,
Происшествие случилось вечером 23 июня вблизи Логойского тракта. Установлено, что 58-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.
По предварительной информации, мужчина во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание. С различными травмами его доставили в больницу.
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Происшествие случилось вечером 23 июня вблизи Логойского тракта.
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