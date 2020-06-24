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В Минске водитель Renault потерял сознание и врезался в дерево

24.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки потерял сознание и врезался в дерево, сообщили в столичной ГАИ.


Происшествие случилось вечером 23 июня вблизи Логойского тракта. Установлено, что 58-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

По предварительной информации, мужчина во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание. С различными травмами его доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось вечером 23 июня вблизи Логойского тракта.
 
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