В Минске водитель Renault потерял сознание и врезался в дерево

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки потерял сознание и врезался в дерево, сообщили в столичной ГАИ.





Происшествие случилось вечером 23 июня вблизи Логойского тракта. Установлено, что 58-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

По предварительной информации, мужчина во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание. С различными травмами его доставили в больницу.