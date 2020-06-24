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«Коля Лукашенко мой краш». Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве

24.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 24 июня, в Москве проходит парад Победы. Среди приглашенных — президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл на парад со своими сыновьями, в том числе и с младшим — Николаем. Коля Лукашенко уже становился звездой TikTok, и сейчас в соцсетях вновь стали восхищаться внешностью юноши (причем некоторые, судя по сообщениям, увидели его впервые). Собрали некоторые из постов.


Рядом с Александром Лукашенко сидит его сын Николай. Старшие сыновья, Виктор и Дмитрий, сидят на трибуне выше. Так же на трибуне с президентом Беларуси и президент России Владимир Путин. Фото из Telegram-канала «Пул Первого»

Но сначала объясним, что такое «кринж» и «краш», чтобы вы поняли, о чем говорится в некоторых постах.

Кринж — это нечто плохое, вызывающее чувство стыда и омерзения. А краш — человек, который вам очень нравится, часто тайный объект обожания и любви.

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