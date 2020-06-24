«Коля Лукашенко мой краш». Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве

Сегодня, 24 июня, в Москве проходит парад Победы. Среди приглашенных — президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл на парад со своими сыновьями, в том числе и с младшим — Николаем. Коля Лукашенко уже становился звездой TikTok, и сейчас в соцсетях вновь стали восхищаться внешностью юноши (причем некоторые, судя по сообщениям, увидели его впервые). Собрали некоторые из постов.
Но сначала объясним, что такое «кринж» и «краш», чтобы вы поняли, о чем говорится в некоторых постах.
Кринж — это нечто плохое, вызывающее чувство стыда и омерзения. А краш — человек, который вам очень нравится, часто тайный объект обожания и любви.