«Коля Лукашенко мой краш». Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 24 июня, в Москве проходит парад Победы. Среди приглашенных — президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл на парад со своими сыновьями, в том числе и с младшим — Николаем. Коля Лукашенко уже становился звездой TikTok , и сейчас в соцсетях вновь стали восхищаться внешностью юноши (причем некоторые, судя по сообщениям, увидели его впервые). Собрали некоторые из постов.



Рядом с Александром Лукашенко сидит его сын Николай. Старшие сыновья, Виктор и Дмитрий, сидят на трибуне выше. Так же на трибуне с президентом Беларуси и президент России Владимир Путин. Фото из Telegram-канала «Пул Первого»

Но сначала объясним, что такое «кринж» и «краш», чтобы вы поняли, о чем говорится в некоторых постах.

Кринж — это нечто плохое, вызывающее чувство стыда и омерзения. А краш — человек, который вам очень нравится, часто тайный объект обожания и любви.

просто напоминаю, что Николаше Лукашенко всего 15 лет pic.twitter.com/92GLGcKmxv — мелани хейл (@lanamelaniehale) June 24, 2020